Kullo kohviku ees hukkunud naise pojad siplevad endiselt rahamurede küüsis

Teisaks on seaduses tegelikult kirjas, et pärandvara inventuur on kohustuslik, kui pärandasja on kaasatud alaealine. Ehk siis siinkohal võib lükata Janika poegadele tekkinud probleemid ka notari kapsaaeda?

On kahju, et selline olukord pole noortele poegadele endiselt andnud võimalust ema leinata, vaid viimased kaks aastat on neile olnud justkui nagu ellujäämiskursus, kus haaratakse igast õlekõrrest.

Janika kaks vanemat poega on alles oma täiskasvanu elu alguses, kuid nooruki elu elamise asemel- peod, sõbrad, reisid või isegi kool, rügavad nad tööd, et maksta ära ema võlad. See on elu, mida nad tegelikult elama ei peaks.

Kui seni oli jurist Õnneli Matt aidanud poisse tasuta omast vabast ajast, siis Kaspari sõnul ei ole naisel kahjuks praeguste töökohustuste kõrvalt aega neid kahjuks enam aidata. Nüüd otsivad nad endale uut abiväge, kes aitaks neil asjad korda ajada. «Me ei vaja tasuta teenust. Olen nõus maksma, kui leiaks kellegi, kes päriselt oskab ja on nõus meid aitama, et see asi ükskord lõppeks ning me rahulikult elada saaks,» ütles Kaspar.

Uurisime ka Swedbankist, miks nad alles kaks aastat hiljem hakkasid võlga sisse nõudma, kuigi notar oli krediidiasutustele päringud teinud.

Swedbanki kommunikatsiooni- ja jätkusuutlikkuse juht Kristiina Herodes vastas meile, et pangaseadus ei võimalda neil kommenteerida konkreetseid klientide ega võimalike klientide kaasuseid, kuid anname üldise kommentaari.

Siiski kirjutas ta pika kirja sellest, kuidas pärimine käib ja andis paar lisanõuannet, kuid ei sõnagi sellest, miks ilmus võlanõue liiga hilja.