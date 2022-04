Väikest Itaalia külakest tabas taaselustamiseks Euroopa Liidu miljonisadu. Kas ka Eestis juhtub sama?

Cesi on Itaalia väike külake, kus majade vahel tõuseb kõrgusesse justkui eesli mõõtude järgi tehtud kivitee. Päevas müriseb mööda teed alla ka mõni üksik roller, kuid muidu on see täitsa vaikne kohake. Umbria maakonnas asuvas Cesi külas on umbes 200 elanikku, seitse kirikut, kohvik, lasteaed, kool, üks restoran ja piiratud lahtiolekuaegadega apteek. Puudub toidupood, postkontor ja ka pank.

Sellel külakesel on aga vedanud rohkem kui sadadel teistel hääbuvatel väikestel küladel Itaalias, sest see saab justkui loteriivõidu. Euroopa Liit annab Cesile 20 miljonit eurot, et külakest elustada. Sama summa antakse veel 20-le inimtühjale külale Itaalias, ühele riigi igast piirkonnast.

Suurem osa taaselustamise rahast, umbes 12 miljonit, läheb Cesis olemasolevate hoonete renoveerimiseks. Lisaks plaanib järsu mäe nõlvadel asuv külake investeerida sellistesse välispordialadesse nagu jalgrattasõit, mägironimine ja paraplaaniga sõitmine.

Turistid majutatakse hotelli, mille toad on mööda küla laiali. Küla laiendatud parklast pääseks plaanide kohaselt tulevikus liftiga otse kesklinna. See ei meelita ligi mitte ainult turiste, vaid ka uusi elanikke.

Tänu kaugtöö võimalusele ei pea enam keegi linnas elama, ütleb Terni valla pressiesindaja Gianluca Diamanti. Ta juhib tähelepanu riigi uutele asfaltteedele, mis viivad Cesi külani ning mille alt jookseb tulevikus valguskaabel, mis tagab edaspidi külaelanikele kiire internetiühenduse.

Sellise summa andmine ühe riigi väikestele külakestele on aga uskumatu. Mõelda vaid, mida saaks Eesti külakestes sellise rahaga ära teha.

Uurisime nii Eesti rahandus- kui ka maaeluministeeriumist, mis rahastussüsteemiga Itaalia külakesed nii suure summa said ning kas midagi sellesarnast on ka meil.

«Tegu on Itaalia loodud meetmega, mida rahastatakse taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF). Eestil täpselt samasugust toetuspaketti ei ole, ent ka meie pea 1 miljardi euro suurune taastekava on töösse rakendumas. Mis täpselt plaanis on, saab lugeda siit: https://rrf.ee/eesti-taastekava/ – hulk tegevusi on suunatud just maapiirkondadesse,» vastab rahandusministeeriumi kommunikatsioonijuht Märt Belkin kiiresti. Sarnane vastus tuli ka maaeluministeeriumist.

Siiski selgub, et nii suurtest summadest, nagu Itaalia oma külale jagab, võib Eestis vaid und näha. Kuigi kogu RRF-i Eesti programmi maht on 982 miljonit eurot, siis väljasurnud külade toetamist sellises mahus oodata ei ole. Meil tuleb leppida väiksemate summadega, kuid siiski on lootus, et mingi kopikas kukub ka meile taskusse.