PILDID JA VIDEO ⟩ Perekond avas Valgas Napoli stiilis pizzakioski, et ääremaale rohkem elu tuua

Valgas ringi jalutades jääb linna keskväljakul silma väike kirevates toonides kujundatud pizzakoht, mis toob muidu halli linnapilti lausa lõunamaalikku hõngu.

Koha peal askeldavad Kätlin Kaganovitš ja tema ema, kes valmistavad päevast päeva puuküttega ahjus Napoli stiilis pizzasid.

Peretütar Kätlin pole ise küll Itaalias, Napolis veel käinud aga kohalike sõnul on nende pizzad Itaaliapäraselt mahlased ning lausa suus sulavad. Kuigi pitsataigen ja kaste on valmistatud Itaalia toodetega, siis muu tooraine, mis pizzade peale käib, ostavad Kätlin ja tema ema oma toidukohta ainult kohalikelt ettevõtjatelt.

Puusepa pitsa perenaised näitamas Itaalia jahust valmistatud taignapalle. Foto: Heveli Veersalu

Valga südalinnas, kus toidukohti napib, on Puusepa Pizza kohalike sõnul nagu sõõm värsket õhku. ««Meil ei ole isegi korralikku kohvikut siin, kus tassike teed või kohvi juua. Inimesed, kes Valka tulevad ütlevad, et peavad ostma kohvi kohalikust tanklast!» räägib anonüümsust palunud linnakodanik ja lisab, «See pizzakoht on just noorte lemmik, sest see näeb välja ilus ja moodne, toit on hea ja siin saab isegi selfit teha. Muidu on nende toidukohtadega meil siin tõesti ikka väga kehvasti!»

Ka Puusepa Pizza pidajad on nõus, et Valga toidukohtade valik on kesine ja ka nende idee oli pizzarestoraniga linnaelu veidigi elavdada.

«Eks see oli ka meie mõte, miks me seda kohta üldse hakkasime pidama!» ütleb Kätlin ja ema kiirustab samal ajal pizza ahju temperatuuri kontrollima. «Pizza küpsetamine on üsna täpne töö!»

Lisaks autentsetele Itaalia stiilis pizzadele pakutakse koha peal ka Itaalia limonaadi ja veini. «Tahtsime, et inimene saaks meie juures sellise tõelise lõunamaise naudingu!» märgib Kätlin.

Kätlin pitsale viimast lihvi andmas. Foto: Heveli Veersalu

Restoran loodi oma kulude ja kirjadega

Valga pizzakoht sai oma nime perekonna Puusepa nimelise talukoha järgi. Esialgu prooviti toidukoha ideed taluhoovis, kuhu ehitati suur kiviahi ning kus said möödujad suvel pere poolt tehtud pizzasid maitsta. See võimalus on ka nüüd, kui ilmad soojemaks lähevad.

Kätlini sõnul loodi restoran Valga südames esialgu oma põhitööde kõrvalt.

«See lihtsalt meile hobi!» ütleb Kätlin, kelle sõnul oli oma restorani tegemine alguses rahaliselt suur väljaminek.

Puusepa Pizza Itaalia veini ja limonaadidega. Foto: Heveli Veersalu/

Nii valmis väike pitsaputkake meie andmetel just tänu eelkõige heade sõprade abile, kes aitasid perekonnal kokku koguda 10 000 eurot algkapitalina.

«Mingeid projekti- ega muid abirahasid me taotlenud ei ole. Oleme püüdnud ise ise hakkama saada!» räägib Kätlin, kelle sõnul läheb toidukohal iga päevaga aina paremini.