«Prügikuningas» Vomm pole keskkonnaameti peadirektori Vakra süüdistustega rahul ja nõuab nende ümberlükkamist

Märtsi lõpus eetris olnud «Kuuuurija» saade rääkis Tamara ja tema poja murest seoses nende suvilas olnud prügiga. Väidetavalt olid nad ostnud prügi ära viimise teenuse tuntud prügiärimehelt Mihhail Vommilt, kes on keskkonnaameti sõnul juba aastaid prügiäriga «skeemitanud».

Keskkonnaameti peadirektoril Rainer Vakral saates Vommi tegude kohta kiidusõnu ei jätkunud. Peale saadet esitas Vomm «Kuuuurijale» aga küsimused, mille ta palus meil edastada omakorda Vakrale.

Vommi sõnul on tema suhtes alustatud vaid üks väärteomenetlus ja seegi on lõpetatud. Keskkonnaameti esindaja kirjeldatud väidetav «ärimudel» pole prügiärimehe sõnutsi kuidagi faktidega tõestatud, vaid see on ameti väljamõeldis.

Rainer Vakra vastas Vommi küsimustele konkreetselt ja lühidalt. Vommi suhtes algatatud väärteomenetlust kommenteeris ta järgmiselt: «Väärteo menetlemiseks on seaduse järgi reeglina aega kaks aastat alates teo toimepanemisest, kui see tähtaeg möödub, tuleb menetlus lõpetada. Kui tegu avastatakse hiljem, on piisavate tõendite kogumiseks ja menetluse läbiviimiseks selle võrra vähem aega. Mihhail Vommi suhtes alustatud väärteomenetlus lõpetati aegumise tõttu.»

Lisaks väidab Vomm, et keskkonnaamet on tekitanud talle rahalist kahju ligikaudu 103 euro eest, lõhkudes ära tema äri jaoks väga olulise töövahendi – telefoni. Millegipärast keelduvat keskkonnaamet seda talle hüvitamast.

«Läbiotsimisel võeti tõendina hoiule Vommi telefon, millel olid praod ekraanil nii äravõtmise hetkel kui ka tagastamise ajal. Telefoni aku oli tõendina hoidmise ajal pundunud – kuid seda mitte keskkonnaameti süül, sest telefoni hoiti nõuetekohaselt. Seetõttu keeldus amet ka kompensatsioonist,» põhjendas Vakra hüvitamisest keeldumist.

Vomm kirjutas veel, et teda ei ole karistatud keskkonnaalaste süütegude eest ning ta ei ole ühtegi ettevõtet pankrotistanud. Ta tunneb, et on prügi valdkonnas igati korrektselt tegutsenud ettevõtja, kes on sattunud keskkonnaameti ja konkurentide kiusu ohvriks.

Vommi ärritas ka saates kõlanud lause, et ta on viinud prügi metsa alla, ning palus selle väite tõestust. «Mis faktidel põhineb antud väide? See on minu jaoks väga oluline ja ebaõiglane süüdistus, mida kõrgema astme ametnik on öelnud avalikult tervele riigile minu suhtes. Ma soovin näha enda silmadega sajaprotsendilisi tõestusmaterjale, mis seda väidet tõendavad,» ütles Vomm Vakra väidete kohta.