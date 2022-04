Tallinna bussijuht ei lasknud memmekest õiges peatuses maha ja sõimas tal näo ka veel täis

Bussijuht olevat aga vabandamise asemel hoopiski proua peale karjuma hakanud ning nende vahele astus nüüd Peeter, kes ei suutnud asja niisama pealt vaadata. «Proua ei teinud midagi valesti ja see bussijuht sõimas teda ja enamjaolt vaid vene keeles. Mul on nii kahju, et selline olukord juhtus,» lisas ta.

Lisaks «Kuuuurijaga» ühenduse võtmisele, helistas Peeter ka Tallinna Linnatransporti, kus tal paluti olukorra kirjeldusega kaebus esitada. «Ma olen ise pensionär ning arvutit ei kasuta ning kahtlen, et umbes 80-aastane vanaproua seda teha oskab, veel vähem hakkab ta koha peale tammuma,» on ta ametkonna suhtumises veidike jahmunud.

Just viimase tõttu Peeter «Kuuuurijalt» abi paluski, et midagi antud loo puhul ette võetaks.

Vestlesime sel teemal bussijuhiga, kes sel päeval oli tööl sellel liinil. Bussijuht käitus valesti ning sai selle eest noomituse. Meil on juhtunu pärast väga kahju ning palume vabandust tekkinud ebamugavuste pärast. Võime kinnitada, et reisijate rahuolu, teenuse kõrge kvaliteet, ohutus ja mugavus on peamised kriteeriumid, millest TLT lähtub oma tegevustes. Koolitame pidevalt oma sõidukijuhte, tagamaks, et sõitjad saaksid parima teenuse. Seepärast on ka iga tagasiside meie jaoks ülioluline.»