Maaelanikud Ida-Virumaal jäävad töötuks ainsa bussiliini kaotamise tõttu?

Liin 110 Kallaste-Tudulinna-Rakvere teeb pühapäeval oma viimased sõidud. Just see liin oli paljudele maaelanikele Ida-Virumaal võimaluseks säilitada oma elu maal. Tegemist oli riigi poolt tasustatud liiniga, tänu millele oli bussisõit reisijatele tasuta,

Täna on aga selle bussiga Rakverre tööle sõitnud inimesed hirmul, sest kardavad jääda töötuks, kuna see oli ainus kodu lähedale sõitev buss ning nendele teadaolevalt uut liini sellele marssuudile ei panda.

«Minul autojuhi lube pole tervise tõttu, poeg astus just autokooli, kuid nüüd jääb see ka arvatavasti pooleli,» kurdab Tudulinna lähedal elav Anne ( nimi muudetud, toim. teda).

Anne selgitas, et temale teadaolevalt suletakse see liin vähese riikliku rahastuse tõttu ja ta ei mõista miks ei muudeta tasuta sõit lihtsalt tasulisek. Töö Rakveres on tema perele väga oluline ellujäämiseks maal ning ta on valmis maksma bussipileti eest, kui vaid mingigi buss tema kodu lähedalt mööda sõidaks.

«Kuuuurijaga» ühendust võtnud inimesed ütlesid, et on proovinud suhelda Transpordiametiga ning vallaga, kuid kõik olevat öelnud, et nende käed on seotud. Meiega ühendust võtnud inimeste appi karjeid oli lausa valus kuulda. Kurb,kui inimesed on valmis oma armast sünnikodu lausa maha müüma, kuna muud võimalust neil ei ole.

«Ma ei saa ju siia kanti elama jääda kui tööle ei saa. Järelikult tuleb teha valus otsus ja minna elama sinna, kust tööl käimine on võimalik, sest arved vajavad ju maksmist,»kurtis Toomas (nimi muudetud, toim. teda).

Anne rääkis «Kuuuurijale» veel seda, et nende lähedal asub ka üks turismitalu, kuhu enamus külastajaid saabus just bussiga number 110. «Me elame ilusas kandis, kahju kui kõik siin välja sureb,» lisas naine.

«Kuuuurija» võttiski esimese asjana ühendust Transpordiametiga, kust uurisime bussiliini 110 sulgemise täpsemaid asjaolusid ning kas on oodata mõnda teist bussi sellele marssuudile.

Kahjuks transpordiametist pikemat vastust ei tulnud, öeldi vaid, et nemad pole andnud käsku seda liini sulgeda ja meil oleks targem ühendust võtta Jõgeva ühistranspordikeskusega.

Ühistranspordi keskus pole meile aga tänaseni vastanud. Siiski selgus, et antud liinil teenindas GoBus, kes oli nõus meile lahkesti asja selgitama.

«Tõepoolest, Go Bus teenindab liini 110 Kallaste-Tudu-Rakvere Jõgeva Ühistranspordikeskusega sõlmitud liinilepingu alusel, mille tähtaeg saab märtsi lõpuga ümber. Lepingut ei pikendatud ja uut hanget ei korraldatud. Liin on käigus kuni pühapäevani. Kuid Põhja-Eesti ÜTK paneb Tudu ja Rakvere vahel käima liini nr 55 Rakvere-Tudulinna, mis seni väljus vaid esmaspäeviti ja reedeti Rakverest, kuid hakkab alates esmaspäevast sõitma igapäevaselt,» selgitas GoBusi kommunikatsioonijuht Kersti Gorstov.

Gorstov saatis meile ka tabeli uue bussiliini kellaaegadest, millest selgub, et antud bussiga jõuavad Tudulinna elanikud ilusasti tööle kui ka koju tagasi. Antud graafik peaks õige pea olema nähtav ka Peatus.ee veebiehel.