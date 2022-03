Katrin Lust: Eestil pole sõja korral elanikkonna kaitseks mingit plaani

Eesti Raudtee raporteeris nende arhiivi dokumentide järgi veel 1990ndate alguses, kuidas sõja korral purustatakse 33% nende remondibaasist ja hävineb 8000 tonni vedel- ja 4000 tonni tahkekütust. Lisaks on veevarustuseks sellisel juhul olemas 213 puurkaevu, 43 arteesia veega kaevu ja 38 veetorni ning igas suuremas jaamas 2000 tellist ning 5m3 laudu. Tähelepanuväärne on ka lihtsa ja iidse tehnilise rajatise nagu veetorn säilitamine 1990. aastal veevarustuseks hädaolukorras.

Nendes arhiivimaterjalides kirjeldavad erinevad ettevõtted ja organisatsioonid ka seda kui palju on neil näiteks sidepidamiseks raadiojaamu, teletaipe või kuidas on korraldatud vee-elektri ja küttega varustatus.

Arhiividokumentide kohaselt täiendati varustust veel 1990. aastal ja rajati varjendeid isegi juurde. Kõik see aga lõppes 1991. aasta sügisel kui peale Augustiputši NSVL kokku kukkus. Juba 1991. aasta novembris teatas Eesti Raudtee Tsiviilkaitse staabile, et kõik plaanid ja varustus on maha kantud ning tsiviilkaitsega rohkem ei tegeleta.

Oluline on siinkohal mainida, et kogu ENSV Tsiviilkaitse staabi käsutuses olev varustus oli mõeldud ainult tsiviilelanikele ja sõjaväe otstarbeks mõeldud varud olid hoitud eraldi.

Kurb, et Eesti ei osanud Nõukogude Liidust lahkudes hinnata kõike seda, mida sõja olukorraks valmistudes siin tehtud oli ja täna on Päästeameti sõnul enamus pommivarjendeid hävinud ning meie parimaks võimaluseks ellu jääda on peita end keldrisse või vannituppa. Samas oli plaan Eesti elanikkonna evakueerimiseks katastroofi olukorras tegelikult ju täiesti olemas — lihtsalt sel lasti hävida arvates, et sõda meie maad enam kunagi ei puutu.