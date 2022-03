Tutvumisportaalis pruuti otsiv papi saab kohtingukutseid hoopis otsekoheselt mehelt

Igatsusest kaaslase järgi otsustas härra teha tutvumisportaali kasutajakonto, kuhu kirjutas, et soovib tutvuda kuni 67–aastaste naistega. Postituse juurde lisas ta ka oma telefoninumbri, sest ega tema vanused arvutis just kõige väledamad kirjutajad ei ole.

Mehelegi ootamatult on talle laekunud sõnumeid hoopiski meesterahvastelt. Väärikas eas ja hästi kasvatatud härra jaoks on aga sellise sisuga sõnumid jahmatavad ja ta ei mõista, miks talle neid saadetakse.

«Need on nii jubeda sisuga, et ma ei taha neist rääkidagi. Kui tegu on kellegi naljaga on see väga inetu nali,» sõnas Alo.