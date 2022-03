KAVAL PETTUS ⟩ «Kui tahate rahast ilma jääda, siis võtke «pakk» vastu!»

«Tavaliselt on sellised petukirjad üsna läbinähtavad ja ma lihtsalt ignoreerin neid, aga kuna ma ootan parasjagu pakki ja see näeb nii tõene välja, siis oleksin äärepealt õnge läinud. Tänu jumalale, et on olemas sisetunne, mis ütles, et asi pole õige!» hoiatab üks sõnumi saanud isik ühismeedias.