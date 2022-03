Kristiines elav proua Anne sai linna toetusega vannitoaremondi, mis on veninud aga ligi kahe aasta pikkuseks. Vannituba laseb alalõpmata läbi ning on nii kehvasti ehitatud, et võib teiselt korruselt lausa esimesele kukkuda ja tundub, et kehva töö eest ei vastuta keegi.