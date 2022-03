Putin lasi vahistada Venemaa välisluure teenistuse juhi

Lätis asuv venekeelne uudistesait Meduza ja Briti ajaleht The Times teatavad ning BBC, et kaks Vene julgeolekuteenistujat on vahistatud, kirjutab Helsingin Sanomat.

Arreteeriteks on FSB viienda välisluureosakonna juht kindralpolkovnik Sergei Basenda ja asedirektor Anatoli Boljuhh. Antud osakond vastutab Ukrainas luureandmete kogumise eest.

Arvatakse, et Beseda meeskond kavandas riigipööret Ukrainas, kus riigi administratsioon oleks asendunud venemeelse režiimiga. Ajakirjanike Andrei Soldatovi ja Irina Bogorano sõnul oleks vahistamise üheks põhjuseks muuhulgas ka Ukrainas spionaažiks ja mõjutustegevuseks mõeldud rahaliste vahendite omastamine ning Ukraina poliitilise olukorra sihilik moonutamine.

«Tundub, et pärast kahenädalast sõda mõistis Putin lõpuks, et teda on lihtsalt eksiteele viidud. Viies osakond kartis Putini pahameelt ja edastas talle selle, mida ta ise kuulda tahtis,» ütlesid Soldatov ja Borogan.

«Kui väited nende vahistamise kohta vastavad tõele, viitab see sellele, et Putin on tõsiselt mures FSB rolli pärast sõjalises kampaanias ja FSB tipp tasemel võib toimuda olulisi muutusi,» ütles lääne allikas.