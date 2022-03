Ukraina sugulastele raha kandnud inimese konto arestiti

Viktori sugulased elavad Ukrainas, kus toimub Venemaa agressiooni tõttu sõda. Paljud ukrainlased on sunnitud oma kodudest lahkuma tühjade kätega, sest riigis on kõigi elule oht.

Nii otsustaski Eestis elav Viktor oma perekonda aidata, kandes õe arvelduskontole 1500 eurot. Kahjuks õeni see raha kohe siiski ei jõudnud, sest Swedbank otsustas Viktori konto arestida.

«Vastavalt erinevatele globaalsetele reeglitele on pankadel nii Eestis kui mujal kohustus makseid ka reaalajas jälgida ning veenduda, et nende vahendusel ei tehta kahtlasi tehinguid. Kui süsteem tuvastab tavapärasest erinevat maksekäitumist või kahtlastele tehingutele viitavaid näitajaid, võidakse makse tagastada või selguse saamiseni peatada. Mõistame, et selline viivitus võib põhjustada kliendile ajutist ebamugavust, kuid palume siinkohal mõistvat suhtumist, sest tänu oma turvameetmetele oleme üle poolte pettustest kiirelt tuvastanud ja hoidnud nii ära rahalise kahju meie klientidele.

Antud kliendijuhtum lahenes samuti pärast kõnet kliendile ja täiendava kinnituse saamist, et tegu on soovitud tehinguga.»