Katrin Lust: olen olukorras, kus mul ei lubata pedofiili nime avaldada ja vald on asunud seisukohale, et pedofiil ei pea maksma ohvrile tekitatud õigusabikulusid

Lõpuks karistati pereisa 180 eurose trahviga, kuna ta olevat justkui ära rikkunud pedofiili majale ilmunud kaamera, mis jälgis laste liikumist tänaval.

Süüdimõistetud pedofiili nime hoiti saladuses

See kõik on olnud minu jaoks viimased aastad uskumatult kurnav...aga täpselt sellisesse seisu jõuab ajakirjanik, kes ei ole ametnikele meele järgi. Selline ajakirjanik, kes julgeb vastu hakata, kurnatakse ära juriidiliste vaidlustega, kuni ta ei julge ega taha sellest kohast enam midagi kajastada.

«Utoopia küla» andis selle sama- 2019.aastal eetris olnud saatega seoses - möödunud aasta oktoobris Postimees Grupi uuesti kohtusse. Nüüd, kaks aastat hiljem, oli põhjuseks see, et saates esitati justkui valeväiteid ja valla maine oli saanud saates kahjustada ja nad soovivad kohtu kaudu saates välja hõigatud väidete avalikku ümber lükkamist. See kõik on aga ülimalt vastuoluline, sest samal ajal käivad kohtuvaidlused vallaga selle üle, kas me paljastasime «Utoopia küla» tegeliku asukoha. Ka see vaidlus kestab tänaseni.

Ma üritasin teha vahepeal lugusid süüdi mõistetud pedofiilist, kelle nime ma ei tohtinud aga kuni süüdimõistva otsuseni üheski oma loos mainida. Te küsite ilmselt, kuidas see võimalik on, et pedofiili nime hoitakse tänaseni saladuses.

«Utoopia küla» nimelt leiab, et kui ma avaldan üle 70-aastase lapse vägistaja nime, siis tuleb välja ka «Utoopia küla» asukoht ja seega saavad avalikuks ka isikud, kes on antud looga seotud ehk siis kohalikud ametnikud. Nii ongi võimalik praegune olukord, kus pedofiil jääb antud loo taustal -justkui lapse huvides- anonüümseks. Kusjuures nagu ma juba varem mainisin tegu ei ole kaugeltki kõige väiksema kohaga, vaid selles «külas» elab üle 15 000 inimese.

Tähelepanuväärne on muide kogu asja juures ka see, et pedofiili kodust ja autost leiti veel laste riideid (täpsemalt aluspesu), mis ei kuulunud minu saates kajastatud ohvrile. Neid ohvreid ei ole politsei ega lastekaitsjad suutnud tänase päevani leida, kuigi pedofiil on elanud selles kandis kogu oma elu.

Tahaks siinkohal taas meelde tuletada, et kurgivargusteks on politseil raha ja aega, aga sellise asja puhul jookseb uurimine taas ummikusse. Ma tahaksin teha ajakirjanikuna siinkohal üleskutse, kes teab selle pedofiili kohta midagi veel, kirjutage mulle kohe...aga ma ei saa seda teha, sest täna ma ei tohi selle pedofiili nime välja öelda.

Aga see kõik ei ole siiski veel selle loo lõpp. Ametnike tagakius võtab uue mõõtme.

Lapse tulevik on endiselt lahtine

Nimelt leidis «Utoopia küla» (ohvri eestkostjana,) et antud pedofiil ei pea selle kriminaalasja raames tasuma ohvrile tekkinud õigusabikulusid ehk siis korvama kaudselt ka Postimees Grupile lapse abistamisega tekkinud väljaminekuid. Veel enamgi «Utoopia küla»kulutas oma aega ja raha selle nimel, et ohver ja Postimees Grupp ei saaks pedofiililt õigusabikulusid tagasi.

Lõpliku instantsina arutab seda asjaolu Riigikohus sel nädalal.

Kokkuvõte sellest loost on lihtne. Kõik need vaidlused on on olnud minu jaoks nii kurnavad ja kulukad, et soov teha kriitilisi lugusid ametnikest (kel on piiramatult ressurssi valla ehk maksumaksja raha eest aastate kaupa kohtus vaielda) on raugemas.

Ükskõik kui palju ma usun ajakirjanikuna sõnavabadusse, siis inimlikult ei suuda ma oma töö kõrvalt selliseid närvesöövaid vaidlusi pidada, mis maksavad nii mulle kui mu tööandjale kümneid tuhandeid eurosid....Samal ajal kui ametnikud ja kohalikud võimukandjad peavad neid vaidlusi -nagu juba öeldud- üleval maksumaksja raha eest.