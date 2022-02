Venemaa tõi Aafrikast Ukrainasse 200 Wagneri palgasõdurit

Venemaa presidendi Vladimir Putini ühe lähedasema liitlase juhitav palgasõdurite grupeering Wagner, lennutas juba viis nädalat tagasi Aafrikast Ukrainasse sõdureid, et hävitada Zelenski valitsus ning vastutasuks saavat nad kopsaka summa raha.

Teave Wagneri missioonist jõudis Ukraina valitsuse kõrvadesse alles laupäeva hommikul ning juba tund hiljem kuulutas Kiiev välja 36-tunnise karmi liikumiskeelu, et palgasõdureid paremini tabada ning tsiviilisikud kannatada ei saaks.

Elanikke hoiatati, et liikumiskeeldu eirates võivad Ukraina praegused seadusesilmad neid pidada Kremli agentideks ning see või neid ohtu seada, kirjutab The Times.