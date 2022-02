Vene saatkonna ees jäi möödujale silma kahtlase parkimisloaga auto

Siiski oli valesti pargitud auto esiklaasile paigutatud veidra väljanägemisega parkimisluba, kus oli mitme trükiveaga kirjutatud, et antud auto on saatkonna töötaja oma. Sellest autost ja parkimisloast saatis «Kuuuurija» lugeja toimetusele ka fotod.

Ühisteenuste AS-i teenindaja saatis olukorda kontrollima oma ametniku, kes tuvastas, et antud auto pole nende alas ning asjaga peaks siiski tegelema just munitsipaalpolitsei. Lisaks ütles teenindaja, et kui tegu oleks nende alal parkiva autoga, oleks nad sellele kindlasti trahvi välja kirjutanud.

Hiljem aga munitsipaalpolitseile tagasi helistades öeldi meile vaid, et tõepoolest see kirjavigadega parkimisluba on kehtiv ning on Vene saatkonna poolt väljastatud. Seda, kas autole ka trahv väljastati või kas auto allub diplomaatilisele puutumatusele me teada ei saanud ning Vene saatkonnaga ei õnnestunud meil samuti ühendust saada.