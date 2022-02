Abivajajad Eerik ja Urve tõmbasid neile korteri kinkinud naisel naha üle kõrvade

Jaanika (nimi muudetud, toimetusele teada) ostis möödunud aastal Urvele ja Eerikule Mulgi valda korteri, sest tal oli hätta sattunud emast ja pojast väga kahju. Viimased elasid toona nimelt Tali küla tühjas kortermajas vaid kalmuküünalde soojuses.

Nüüd aga näib, et ema ja poeg ei soovigi paremini elada, sest korter, kus oli olemas kõik eluks vajalik, on ära lagastatud.

21. novembril palus Jaanika vallast abi, et leida perele uus korter või elamispind, ja seda pidevalt maksmata arvete pärast. Samal päeval helistas naisele Urve, väites, et arved on makstud. «Sa oled üks raibe! Sa ei ole meile mitte midagi head teinud! Sa ainult kiusad meid!» lausus ta väidetavalt veel.

«Vahetatud sõnumites kinnitab Urve, et maksavad arved kohe kuu alguses. Muidugi makstud pole sentigi. Korteri vabastamise protsess venis kahe kuu pikkuseks, kus nihutati pidevalt kuupäevi ja anti uusi lubadusi. Ka võtmete üleandmisega ei peetud kokkulepetest kinni ja lõpuks jäeti võti lihtsalt postkasti ja seda samuti mulle teatamata,» lisas Jaanika.

Korteri kontrollimisel ja akti koostamisel selgus järgmine: esiku põrandasse oli tekitatud kaks auku suurusega viis korda viis sentimeetrit, köögist olid ära viidud kõik seinakapid ja elektripliit, WC ei olnud töökorras, vannitoast oli kaasa viidud pesumasin ning ühest toast olid kadunud kardinad.

See aga tähendab, et Jaanikale kuuluvale korterile on tekitatud kahjustusi, mis moodustavad koos maksmata arvetega kahju umbes 600 euro väärtuses.

«Muidugi ei jätnud pere ära kolides oma kontaktandmeid ega uut aadressi. Sõnumite teel on edastatud summad, maksmise nõue ja ka kuupäevad ning pangarekvisiidid. Nõuan osade kaupa maksmist igal kuul saja euro kaupa alates 8. veebruarist, kuigi väljakolimine toimus juba 8. detsembril,» räägib Urvele ja Eerikule appi läinud Jaanika kokkulepetest, mida ema ja poeg sugugi täita ei soovi.

«Ühendust minuga võetud ei ole, loen seda väga pahatahtlikuks käitumiseks, seega pöördun politseisse pere asukoha kindlaks tegemiseks ning seejärel pöördun ka kohtusse,» sõnab viimase piirini viidud Jaanika, kuid lisab: «Kuigi ma olen kannatanud selle perega ainult suurt majanduslikku kahju, on asjas vaid üks pluss: see pere kolis ära oma kohutavast veeta, elektrita, kütteta, kanalisatsioonita, läbijooksva katusega urkast ning on praegu kindlalt paremates tingimustes. See oligi eesmärk.»

«Kuuuurija» proovis ühendust saada ka Urve ja Eerikuga, kuid ema ja poeg ei vasta meie kõnedele ega sõnumite. Kus nad praegu täpselt viibivad, pole samuti teada.