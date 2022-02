Justiitsministeerium annab aru, miks Vassili Otškalenko saab avavanglas viibida

«Täpseid andmeid me konkreetse vangi kohta avaldada ei saa. Eluaegsed vangidki on erineva ohtlikkuse tasemega, nad käituvad ka vanglas väga erinevalt. Ka varem on raskete kuritegude eest karistatud inimesi avavanglasse lubatud, selle üle otsustamine on vangla pädevuses. Avavanglasse paigutatud vang ei tohi olla näiteks üliohtlik (vt täitmisplaan § 17 lg 1 p 2).