Võltsitud dokumentidega prügivedajad korjavad klientidelt raha ja viivad sodi hoopis metsa alla?

Veebilehel Okidoki hakkas naisele silma OÜ Mailexpert kuulutus ning ta helistas ettevõtte juhatajale Mihhail Vommile . Viimane oli Tamarale väidetavalt kinnitanud, et nende firmal on jäätmeluba.

«Kui poeg küsis autojuhilt, kuhu prügi viiakse, vastas autojuht, et kust tema teab,» ütles Tamara, keda selline vastus hämmastas. Ta hakkas muretsema, kas tema prügi jõuab ikka õigesse kohta või kallutatakse see mõne metsa alla.

Tamara palus lisaks arvele saata enda meilile ka tõendi prügilast, mis kinnitaks prügi utiliseerimist. Peale tõendi saamist küsis ta Paljassaare prügilast üle, kas see dokument on ikka ehtne.

«Prügila vastus jahmatas mind. Tuleb välja, et akt on võltsitud ja meie prügi sellesse prügilasse küll ei jõudnud,» pahandab klient. Tamarale looduse reostamine ei meeldi ning ta tunneb, et Mailexperti juhataja Vomm pole aus inimene.