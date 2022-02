Mures pereisa: ma ei saa uue ID-kaardiga vanu krüpteeritud faile lahti, et neid kohtusse saata

Üllar on pereisa, kes peab ühe kindlustusjuhtumi tõttu käima kohut. Tal olid kõik dokumendid krüpteeritud ja pandud turvaliselt arvutisse kausta ära, et need kohtu ajaks kenasti tõendusmaterjalina olemas oleks.

Nüüd, kui kohus on juba üsna lähedal, soovis ta uuesti dokumendid üle vaadata. Vahepeal jõudis ta aga oma vana ID-kaardi uue vastu vahetada ning ta avastas, et ei saa enam vajalike faile sellega lahti.

«Palusin kindlustusel saata mulle uuesti dokumendid, kuid need olid ära muudetud. Kui küsisin, kus see õige dokument on, vastati, et see on kaduma läinud,» tunneb Üllar ebaõiglust, sest nüüd on tal puudu kõige olulisem dokument.

«Helistasin sinna ID-kaardi infotelefonile ja sealt öeldi, et uue ID-kaardiga ei saagi vanu dokumente lahti.» ei mõista ta miks asjad nii on.

Uurisime PPA-lt, kes ID-kaarte väljastab, kas tõesti uue kaardiga vanu krüpteeritud dokumente lahti ei saa. Tuleb välja, et asi tõepoolest nii ongi, kuid sellel on ka oma põhjus.