Televaatajad püüavad Marilyn Kerro ahistamislooga kasu lõigata?

Paistis, et televaataja siiralt muretseb naise pärast ja soovib teada, kuidas tal läheb. Kui esialgu oli teemaks see, et Marilyn Kerro on ilus, tark ja osav, siis ühel hetkel liikus helistaja jutuga sellele, et tal endal oleks vaja selgeltnägemisvõimega inimese abi.