FBI abiga avastati Soomes eestlaste kuritegelik grupeering, mis tarnis suurtes kogustes narkootikume

2020. aasta suvest kuni 2021. aasta suveni viidi Hispaaniast ja Hollandist Soome üle 1700 kilogrammi narkootikume. Hispaaniast tuli salakaubana 770 kg kanepit ja Hollandist 706 kg amfetamiini, 24 kg kokaiini ning 90 000 tabletti ecstasy't. Tänavakaubanduses on selles koguses kauba väärtus ligikaudu 100 miljonit eurot.

Soome politseil õnnestus hiljuti konfiskeerida rühmituselt umbes 500 kg narkootikume. See on Soome ajaloo suurim narkootikumide konfiskeerimine, kirjutab riigi politsei pressiteates.

Kahtlustatavatena on kinni peetud 11 isikut, kellest enamus on eestlased. Grupeeringut juhtis samuti 1960. aastal sündinud eestlane, kes elas Hispaanias.

Narkoärile saadi jälile tänu Anomi sõnumirakendusele, mida kahtlustatavad kasutasid. Anomi rakenduse ja telefonid lõi Ameerika Ühendriikide Föderaalne Juurdlusbüroo FBI selleks, et jälgida kurjategijaid üle maailma. 2021. aasta suvel loovutas FBI kogutud andmed eri riikidele, sealhulgas Soomele.

Anom on telefonis toimiv sõnumirakendus, mis pidi olema täiesti turvaline ja välistama pealtkuulamise. Tegelikult on Anom FBI poolt loodud just kasutajate salajaseks jälgimiseks. Ka antud telefonid tõi kahtlustatavatele üks soomlane kes elab Hispaanias.