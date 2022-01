Viljandlased kurdavad: Grossi poodi viiv tee on nagu läbimatu kuumaastik

Facebooki grupis «Märgatud Viljandis» tõstatati küsimus: miks pole poed huvitatud sellest, et kliendid pääseksid iga ilmaga autoga poe juurde?

Kliendid kurdavad, et ligipääs aadressil C. R. Jakobsoni 2 asuvasse Grossi toidupoodi on niivõrd õudne, et mõned on otsustanud sinna lihtsalt mitte minna. «Meie oma väikese autoga ei hakanud mitte üritamagi, sest jäätunud augud ja vaod sellel kuumaastikul olid autorehvi kõrgusest sügavamad,» kirjutas postituse autor.

«Seal ei ole võimalik kõndidagi. Seina äär on nii kitsalt liivatatud, et kui keegi vastu tuleb, pead kõrvale astuma või astub vastutulija. Astuda pole aga kuhugi, jääauku või jääkünka otsa. Tuleb ringiga minna, ei pea turu poolt minema, kuid milline on kõnnitee teiselt poolt, ei tea,» kommenteeris teine murelik kodanik postitust.

Tuleb välja, et maja juures on inimesed korduvalt kukkunud, kuid õnneks pole keegi tõsiseid vigastusi saanud.

Loomulikult arvati esialgu, et tegemist on Grossi toidupoe tegemata tööga, kuid tuli välja, et hoonel on hoopiski teine omanik.

Võtsime ühendust maja omaniku, Raidano OÜ juhataja Raivo Riisaga, kellega kõneldes jäi mulje, et tema mingit suurt probleemi ei näe. Mehe sõnul pidi keegi õige pea tee korda tegema ning tema meelest ei tohiks jalakäijatel majja sisenemisega mingit probleemi olla, sest tee on liivatud.