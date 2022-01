Kaks aastat tagasi Tartus jõhkralt vägistatud naine pole leebe kohtuotsusega rahul

Tol ajal vaid 31-aastane Anastasia vägistati 2020. aasta sügisel vana tuttava Talis Tammiku poolt jõhkral moel vannitoas ning naisel tekkisid selle tagajärjel tugevad vigastused.

Naisel oli nii palju jõudu, et pöörduda kohe politsei poole, kes suunas ta meditsiinilist kontrolli tegema, kus analüüside ja vigastuste järgi kinnitati, et Anastasia on tõepoolest kuritöö ohvriks langenud.

Siiski pole naine siiani politsei tööga rahul, sest ametnikud pidasid olulisemaks Tammiku kaudu suure narkojõugu tabamist ning vägistamise juhtum jäeti pigem tahaplaanile.

Tänaseks on Talis Tammik süüdi mõistetud KarS § 141 lg 1 järgi vägistamises ning KarS § 183 järgi narkootiliste ainete ebaseaduslikus käitlemises. Mehele määrati karistuseks kolm aastat 11 kuud ja 28 päeva vangistust, kuid jäeti KarS § 74 lg 1, 3 alusel tingimisi kohaldamata ja täielikult täitmisele pööramata.

See tähendab seda, et jõhkra teo korda saatnud Tammik viibib siiani vabaduses, sest talle anti katseaeg neli aastat ja kuus kuud ning kui ta selles vahemikus uut kuritegu ei soorita ning täidab kohtu poolt määratuid nõudeid, on ta vaba mees.

«Ma ei saa olla kunagi rahul selle kohtuotsusega, ega leppida , et keegi, kes midagi nii julma tegi, kes pole avaldanud ei kahetsust ega vabandanud ning saatnud mulle korduvaid ähvardusi on inimene tingimisi karistusega, keegi poejärjekorras, keegi tuntud rajoonis maja juhatuses,» on Anastasia otsusest šokeeritud.

Kui kaks aastat tagasi «Kuuuurijale» oma lugu rääkides palus Anastasia anonüümsust, siis täna seisab ta sirge seljaga öeldes, et tema ongi see naine, kes Tammiku poolt vägistati.

«Ma ei vaja anonüümsust, sest ma ei saa põgeneda selle eest, et see juhtus minuga. On vähe neid, kes seda kiiresti taipavad. See kõik teeb kindlasti palju valu kunagi minu alaealisele tütrele, kes sirgudes mõistab minuga juhtunut, aga anonüümsus oleks justkui valehäbi süvendamine.»

«Ma tunnen ja tean, et minu intervjuu on tänaseks toonud natukenegi muutusi süsteemis, on julgemalt hakatud rääkima probleemist ning seda teadvustama. Mind ei lohuta, kuid tunnen kergendust, et on minu looga seotud ametnike, kes oma töös enam ei jätka. Ja keegi ei pea läbi elama seda, mida pidin mina, kui minu kodus toimus saates kajastatud juhtum PPA ametniku tegevusest, kes keeldus minu kodust lahkumast. Täna ta ei tööta enam,» ei kahetse ta Katrin Lustile intervjuu andmist, vaid tänab teda loo delikaatse kajastamise eest.

Ta usub, et kunagi saab temaga kõik korda, kuid siiski kaotas ta psühhotraumaatilise stressihäire ja šoki tõttu juhtunust pea aasta oma lapse elust, sest tema pea hakkas lihtsalt blokeerima elus toimuvat.

Naine pidi enda sõnul menetluse käigus tutvuma Tammiku sõprade ja advokaadi väga alavääristavate ütlustega, on jätnud tänaseni tema hinge tugevad armid.