Juhani Tammineni raamat Estonia saladustest on täielikult väljamüüdud nii Eestis kui Soomes

Eelmisel aastal ka «Kuuuurijale» intervjuu andnud Soome kirjaniku sulest ilmunud raamatut “Estonia saladused” toodeti kahe riigi peale kokku ligikaudu 17 000 eksemplari. Raamat osutus aga nii populaarseks, et mõlemas riigis on raamatud otsa saanud,

Hetkel väikeses, kuid armsas Valga linnas elav kirjanik Tamminen tunneb suurt rõõmu, et tema raamat nii paljusid inimesi huvitab, sest selle raamatuga on ta vaeva näinud juba alates 1995. aastast.

«Ma olen mega õnnelik, olen mega tööd teinud. See on minu kümnes raamat!» on ta tänulik oma lugejatele ja ka meeskonnale.