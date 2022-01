62-aastane naine elab pideva hirmu all väidetavalt narkomaanist naabri tõttu

Leili elab Eesti südames Paides, kus on tema sõnul ääretult ilus. Rahu ja mõnus elu kestis päevani, mil vanglast välja saanud mees temaga samasse trepikotta korteri soetas.

Naine väidab, et on korduvalt kutsunud politsei välja, sest pidu ja pillerkaar kestvat naabri juures lausa hommikutundideni. Magamata ööd pole aga need, mis teda hirmutavad.

«Trepikoja ees käib pidevalt mingi auto, kellele aknast ulatatakse raha jne. Mingid imelikud tehingud seal käivad,» alustas Leili juttu, kuid ta ei julge väita, et tegu on kindlasti narkootikumidega äritsemisega.

Selles, et naabrimees tarvitab narkootikume, on ta aga üpris kindel. «Ta on mulle laksu all olles trepikojas vastu tulnud, silmad suured kui öökullil, ning olles ebaselges seisundis,» kirjeldas Leili.

Kord oli päev, kus naine lausa kartis koju minna, sest just selliste tunnustega naaber jälitas teda. «Palusin hädaabil olla minuga telefoni teel ühenduses, kuni ma oma korterisse jõuan.»

Kuna Leili on olnud ainus, kes naabrile pidevalt politsei kutsub, on ta naabrimehe sellega välja vihastanud ning vihavaen on juba pikka aega üleval olnud. «Ma tahaksin ära kolida, aga Paide on nii väike, kõik teavad kõike ning keegi minu korterit ära osta ei taha,» on ta olukorra pärast õnnetu ning tunneb, et politseist mingit kasu ei ole.

Paide politseijaoskonna piirkonnavanema Priit Söördi sõnul on Leili naabrimehe kohta tehtud politseile 11 teadet 23. märtsist 2018 kuni möödunud aasta augustini, kuna on rikutud öörahu.

«Kuuel korral on alustatud väärteomenetlust KarS § 262 lg 1 järgi. Pärast eelmise aasta 7. augustit me rohkem teateid sellele aadressile saanud ei ole. Kõik politseile laekunud teated on teinud üks ja sama trepikojas elav naine. Olen ka isiklikult mõnede eelpool olevate juhtumitega tegelenud ning uurinud teiste naabrite käest öörahu rikkumiste kohta, kuid kellegi teise rahu peale teataja häiritud ei ole olnud. Politsei on teadetele, mida naine on teinud, alati reageerinud ja olukorda kontrollinud,» selgitab Söörd.