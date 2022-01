Kliendid kurdavad: lettidelt on kadunud suusavarustus

Kuigi aknast vaatab praegu vastu sulailm, oli mõni päev tagasi veel paks lumi maas ning talispordi huvilistel rõõmu kui palju. Õnneks ilmateade lubab, et lund tuleb veel. Kahjuks on aga poelettidel üsnagi väike valik suusavarustust ning inimesed on nördinud- kas asi on tasuta tipptreenerite suusatundides?