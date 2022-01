Vanaproualt kinkelepinguga korterit nõudev naine: mis kink see on, kui pean midagi maksma hakkama!

Juta (nimi muudetud, toim. teada) helistas «Kuuuurija» toimetusele väitega, et on suures ahastuses ja omadega täiesti läbi, sest ükski notar teda aidata ei taha. Seetõttu ei saa ta ühelt vanaproualt kinkelepinguga korterit kätte.

See vanaproua on Juta kadunud vanaonu naine, kes viibib kõrge ea ning halvenenud tervise tõttu hooldekodus Ida-Virumaal. Naise sõnul pole vanaproual enam kedagi, sest ta poeg olevat veidi üle nädala tagasi siitilmast lahkunud.

Juta väidab, et nüüdsest ongi tema proua jaoks ainus lähedane inimene, mistõttu on tal õigus saada kinkelepinguga vanuri korter omale. «Mul on oma asjad seal juba sees, mis mõttes ma seda kätte ei saa,» sõnab ta.

Ta väidab, et ükski notar ei taha minna hooldekodusse seda tehingut tegema ega ole nõus ka käsitsi allkirjastatud volitustega. «Üks notar ütles mulle, et ta ei ole nõus seda tehingut tegema, sest ma ei saavat aru sellest, et mulle tekivad rahalised kohustused sellega, aga mis kingitus see siis on, kui ma pean midagi maksma hakkama,» selgitab Juta, kes raiub nagu rauda, et peab korteri endale saama ilma lisakohustusteta.