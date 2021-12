62-aastane Jaanus: sahamehed lükkavad mu kodutee kogu aeg kinni

Järvamaal elav 62-aastane Jaanus (nimi muudetud, toim. teada) on mitteametlikult invaliid, sest aastaid tagasi jäi ta metsa tehes õnnetul kombel puu alla. Samas oli see mõneti õnnelik õnnetus ning tema elukvaliteet väga ei muutunud, sest arstidel õnnestus tema jäsemed päästa.

Siiski lonkab ta üht jalga ning suuri ja raskeid asju tõsta ei taha. «Ma tundsin, et liikuda ma saan ning invaliidiks lasta end tunnistada tundus mulle liiga masendav,» rääkis ta. Jaanus on seni käinud tööl sellisel ametikohal, mis palju füüsilist ei nõua.

See aga tähendab, et tegu on erateega ning lume lükkamist tuleb tee omanikul ise korraldada. «Enamus ajast on tee justkui täiesti läbitav ning lume lükkamise teenust nii tihti tegelikult ei vajaks,» alustas Jaanus juttu.