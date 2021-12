Koeraomanik: noored nolgid tekitasid mu lemmikule trauma ja ma ei saa enam aastavahetust nautida

«Olin kunagi üks nendest, kes Facebookis ilutulestike vastaseid loomaomanikke naeruvääristas, sest olin oma koerale ju selgeks teinud, et pauku karta pole vaja, ja sain temaga igal pool käia,» alustas koeraomanik Leelo (nimi muudetud, toim. teada) oma lugu.

Võru eramajade piirkonnas elaval naisel on liivakarva suuremat sorti koer, kes oli tubli sõbra ja valvekoera tiitli igati ära teeninud. Perenaise sõnul ei kartnud koer midagi ning tänu sellele, et teiste loomadega oli tal hea läbisaamine, reisisid nad igale poole koos.

Selline ründav paugutamine tekitas koerale aga väga suure trauma. Pärast seda on koer tänaval jalutades suurest ehmatuses end lihtsalt rihmast lahti tirinud ja jooksu pistnud, kui on sarnast heli kuulnud. «Rännukoerast sai tubane koer, kes enamuse ajast kaisus veedab ja turvatunnet otsib,» on Leelo nördinud.