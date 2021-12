Maaomanik: tänapäeva inimestel puudub elementaarne viisakus ja arusaam, mida tähendab eramaa

Anni (nimi muudetud, toim. teada) ja tema pere elavad looduskaunis kohas, kus silmailu jagub tõepoolest kõigile. Oma kodutalus pakuvad nad etteteatamisel näiteks süüa ning suuremates ruumides saab lausa pidusid korraldada.

Juba aastaid tagasi ehitasid nad Leader-meetme abil oma hoovile ka linnuvaatlustorni, kust on hea vaade rahvuspargis pesitsevatele sulelistele. See on aga tõmmanud ligi väga palju huvilisi, kes kõik paraku ei saa aru, et torn asub eramaal, mitte avalikus kohas.

«Olen väravasse paigutanud mitmeid silte, et tegu on eramaaga ja huvilistel tuleks helistada ning aeg kokku leppida,» rääkis Anni. Ta selgitas, et nad ei keela kellelegi torni külastust, vaid paluvad inimestel nendega lihtsalt aja kokku leppida.

Seda aga paljud pererahva sõnul teha ei taha ning suurte maasturitega sõidetakse teinekord nahaalselt üle nende õue. «Nad ütlevad, et kuna see on Leader-meetme abil ehitatud, siis võib igaüks käia seal siis, kui ise tahab,» on Anni nördinud.

Noor naine peab väga tihti rinda pistma sõimu ning alandamisega, sest inimesed ei taha mõista, et nad on sõna otseses mõttes kellegi hoovis. «Mina leian, et me võiks koostööd teha. Linnuvaatlejad lepivad meiega aja kokku ning me saaksime neile sealsamas ka toitlustust pakkuda. Kõigil oleks tore olla ja toidu olemasolul saavad nad ju veel kauem lindude vaatlemist omale lubada,» selgitab ta.

Kõige rohkem segab see pererahvast siis, kui mõni paarike peab nende juures pulmi ja on just selles tornis jäädvustamas oma elu tähtsamat päeva. Ühtäkki astub aga kaadrisse üks poristes saabastes linnuvaatleja, kes nõuab oma õigust.

«Ei ole ju raske meile helistada ja küsida, kas nad saavad tulla. Kui meist keegi kodus ja mõnda üritust meil ei toimu, siis kätt me ette ei pane. Miskipärast on meie suured sildid siiski vist loetamatud või nähtamatud,» vangutab perenaine pead.

Siinkohal tasub teada, et Leader-meetme abil tehtud ehitised on avalikud vaid viis aastat, peale seda saab kas maa-ala või hoone omanikule ehitise erastada. See tähendab, et kuigi Anni ja tema pere torn ehitati toetuste abil, kuulub see nüüd ametlikult neile ning selle külastamiseks tulebki pererahvaga läbi rääkida.