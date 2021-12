VIDEO ⟩ Tartu naine ei mõista, miks naaber pakub lastele tasuta pühaderõõmu

Tartus Ravi tänaval on üks lahke härra Joonas (nimi muudetud, toim. teda) toonud kortermaja ette kuusepuu ja selle kaunilt ka ära ehtinud. Valgustite jaoks on ta elektri vedanud oma korteri aknast ja nii pakub armas kuuseke silmailu igale möödujale. Lisaks on ta jõulupuu alla pannud ühe kastikese, mida ta iga päev kommidega täidab.

«Kuuuurija» toimetusele helistas Joonase naabrinaine, kelle jaoks on mees uustulnuk ja võõras. Teda hämmastas olukord, et keegi niiviisi lastele pühaderõõmu valmistab. «Lapsed tulevad koolist ja on nii rõõmsad» rääkis naabrinaine.

«Mina tahan teada, kes ta selline on ning miks ta seda teeb,» sõnas uudishimulik naaber. Ta arvas, et sellist asja saab teha vaid mõni ärikas või heal järjel inimene, kuid ta ei välistanud, et tegu võib olla lihtsalt mõne veidrikuga, kellele lapsed liigagi palju meeldivad.

«Kuuuurija» käis kohapeal uurimas, kes see mees on ning miks ta lastele komme jagab. Seadsime sammud koos naabrinaisega Joonase ukse taha, kus uudishimulik naaber sai vastused.

Tuleb välja, et Joonas ei olegi mõni jõukas mees, nagu naabrinaine arvas, vaid töötuks jäänud kuller, kes tahab lihtsalt naabrilastel silmad särama panna. «Meie kandis ei ole jõulupuud,» ütles mees. «Minu silmad näevad sellist asja esimest korda,» oli naabrinaine rõõmus.