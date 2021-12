TOP20 ⟩ Need emotsionaalsed ja karmid lood olid 2021. aastal Kuuuurijas kõige populaarsemad

Telgis elanud Jüri. FOTO: Kuvatõmmis Kuuuurijast

Haapsalu elanikud olid mures lageda taeva all ja prügi sees elava mehe pärast, kellele linnavalitsus kuidagi appi ei tahtnud minna. Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et tegu on vaba mehega vabal maal ja midagi parata sinna ei saa. Ometi peale «Kuuuurija» sekkumist tehti linnaruum Juhannese prügist puhtaks.

Nagu eelnevalt sai mainitud, oli «Eestlaste kolmnurga» staar Kaja Linkman mitmeid kordi «Kuuuurija» huviorbiidis. Lisaks pidevale raha laenamisele kasutavat naine oma «sõpru» ja fänne ära ka selleks, et Rootsi kruiisidel mõnusasti pidu panna. Viimast väidab Linkmanniga koos reisil käinud fänn.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul polnud prügimees Juhannest kuidagi võimalik aidata, siis Tartu Maakohtu kohtunik Andrus Miilaste arvas teisiti ning alustas kodutule eeskoste määramist.

Haapsalu Juhannes. FOTO: Pilt videost

Kolme noort poissi kasvatanud üksikema jäi aasta alguses õnnetult lund lükkava traktori alla ning suri. Peale saadet hakkasid mitmed inimesed emata jäänud lapsi aitama ning lõid selle jaoks lausa annetuskonto. Jurist ning perelepitaja Õnneli Matt aitas noormehi juriidiliselt ning tänu temale said noormehed emast maha jäänud laenukohustusi tasuma hakata pensionifondist.

Tali küla elanik seletas, miks ei olnud kalmuküünaldega elamist kütnud ema Urve ja poeg Eriku kodus ei vett ega elektrit ning miks üldse elati seal sellistes tingimustes.

Haapsallaste hirm Vassili Otškalenko on vabakäigu vang, kelle osas võis oodata uut kohtuistungit, mis võinuks ta lausa vangistusest vabastada. Katrin Lust otsis mehe üles ning uuris, ega mees plaani taas vägistama ja tapma hakata.

Katrin Lust kohtumas vassili Otškalenkoga. FOTO: Kuuuurija

Ootamatult Lüllemäe pargis surnud mehe lähedased olid hämmingus, kuna Valga vallavalitsus lisas Aasta isa nominendiks mehe, kes kohtu poolt nende suhulase surmas süüdimõistetud.

Televaatajates suurt hämmingut tekitanud «Hingesoojuse» saade käis remontimas alkoholi lembelise ja kohalikus kogukonnas palju probleeme tekitanud Kaja Linkmanni kodu. Tähelepanuta jäi aga asjaolu, et saate tegijat koostöös juristi Õnneli Mattiga andsid endast kõik, et maja laste nimele saada, kes pole oma ema vägitegudes süüdi ning kellel on õigus paremale elule.

Kaader Hingesoojuse saates remonditud majast. FOTO: Kaader Hingesoojuse saatest

«Hingesoojus» käis abis perel, kes maja halva seisukorra tõttu pidid elama lahus. Südamehaige isa elas lausa külmas ja kõledas esikus. Peale saadet aitasid saate ehitusmehed remontida ka maja teised toad ning jõuludeks oli maja juba elamiskõlblik. Kahjuks ei saanud pereisa seda rõõmu kaua nautida ning lahkus meie seast ootamatult, kuid teadmisega, et tema armsal pisitütrel ja kallil naisel on nüüd oma kodu.

Tuli välja, et halbades tingimustes Erik ja Urve ei olegi nii vaesed, kui esialgu paistis ning nahaalsust jaguvat neil küllaga. Heasüdamlikult neile korteri ostnud naine oli vahepeal lausa püsti hädas nendega ning tõdes, et on ise vaikselt rahalistesse raskustesse sattumas.