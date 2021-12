Pensionieas endised vangla kamraadid kohtusid alles peale Kuuuurija sekkumist

Kuigi mehed igapäevaselt enam ei suhelnud, said nad aeg ajalt kokku mõnes õdusas kohvikus lõunatades ning jutustades niisama elust ja olust. Üks hetk oli 75-aastase Harri tervis aga niivõrd halvenenud, et ta tuli paigutada hooldekodusse.

Mehise sõnul oli Harrit tassitud ühest hooldekodust teise ning lõpuks ei teadnud enam keegi, kus hea sõber viibib. «Kuulsin, et üks tema jalg amputeeriti ning ma mõtlesin, et teeks ühe heateo, eriti nüüd, kui on jõuluaeg,» alustas Mehis oma juttu.

Mehis aga vallavalitsuse lubadust, et toimetavad kingi ise Harrile, ei uskunud ning soovis oma head sõpra isiklikult veel näha enne, kui teine manala teed läheb. Siinkohal paluski Mehis «Kuuuurija» abi, et välja selgitada Harri asukoht.

Kohe peale meie sekkumist helistati Mehisele ning anti teada, millises hooldekodus Harri viibib ning öeldi, et kohtumine saab aset leida. «Kuuuurijale» selgitas Jõgeva vallavalitsus asja järgnevalt: «Jõgeva valla sotsiaalosakonna ametnik suhtles Harriga, kes teavitas, et temale sobib kohtuda Mehisega ning hooldekodu töötajad kinnitasid, et kohtumine on võimalik. Mehisele on edastatud vajalik aadress ning ka kontaktnumber. Kohene andmete edastamine ei olnud võimalik, kuna ei olnud teada Harri arvamus ning hooldekodu kokkusaamise tingimused.»