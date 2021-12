KAS TOHIB NII? ⟩ Politsei prefekt viis alkoholilt saadavad maksud Lätti?

«Leian, et tegu on ebamoraalse käitumisega riigiametniku poolt, eriti, kui valitsus soovitab Eesti kodanikul maksud oma riiki jätta ja politseinikud pidevalt Lätist tulevaid autosid läbi otsivad, ega luba inimestel suuremates kogustes alkoholi riiki sealt tuua,» tunneb ta ebaõiglust.

Tõepoolest on Eesti Vabariigi valitsus korduvalt rõhutanud, et eestlased võiksid soetada omale vajalikke tooteid ja alkoholi eelkõige Eestist. Siiski on alkoholi aktsiisid laes ning eestlased on võtnud ette pikki reise Lätti ning lausa protsestinud aktsiiside tõusu vastu.