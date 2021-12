Ilmateadlane Jüri Kamenik rääkis mõned nädalad tagasi, et ta on süüdi lavastatud avalikus skandaalis ning tegelikult ei ole ta nilbeid põieuuringute taga. Ilmateadlase sõnul on ta jamasse tõmmanud sõber Kert, kes on tegelikult kogu asja taga. Tänases saates räägib Kert, mida ta Jüri Kameniku väidetest arvab.