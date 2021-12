Nördinud memm: lasin minial omale augu pähe rääkida ja nüüd olen korterist ilma!

Väidetavalt on minia palk aga liiga väike ja pank oli kõhelnud pikalt, kas laenu naise nimele ümber tõsta. Kodu päästmiseks vajanud pojanaine midagi pangale tagatiseks ning nii pöörduski ta abi saamiseks Maila poole.

Naine oligi heas usus ja lapselapse pärast kinkinud oma korteri miniale ning seni on ta seal kenasti edasi elada saanud. Nüüd aga on miniaga suuremat sorti tülid majas ning naine kardab, et õige pea tõstetakse ta tänavale.