Ester Karuse Valga aasta isa nominendi tütrele: «Tulen sulle appi koos oma koera ja nuiaga!»

Aasta isa tiitlile esitati kokku kaks kandidaati, mõlema esitajaks oli nende laps. Komisjon võtab menetlusse alati kõik saabunud avaldused, ühtegi ettepanekut ei jäeta kõrvale – nominatsioonile esitamise osas piiranguid ei ole.

Komisjon ei olnud teadlik sellest, et ühel kandidaadil on kehtiv kriminaalkaristus. Rõhutame, et aasta isaks valitud Ülo Kaart ei ole kriminaalkorras karistatud, ta on üles kasvatanud kuus last ning tegemist on kogukonnas igati hinnatud inimesega. Seetõttu peame äärmiselt kahetsusväärseks olukorda, kus «Kuuuurija» on loonud eksitava mulje, nagu oleks Valga aasta isa puhul tegu kurjategijaga. Samuti on äärmiselt taunitav tõsiasi, et «Kuuuurija» meeskond esitab valeväiteid: meile teadaolevalt ei ole Ülo Kaarti lähedased «Kuuuurija» poole pöördunud mitte kaebusega komisjoni töö osas, vaid palvega muuta «Kuuuurija» ja Elu24 veebilehtedel olnud eksitavat pealkirja ja fotot. Küll aga on