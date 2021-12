«Tema sõnades ei ole terakestki valet!» Õismäe kojamees kinnitab Marje Metsuri sõnu

29. novembril eetris olnud «Kuuuurija» saates rääkis näitleja Marje Metsur sellest, kuidas tema Õismäe kortermaja trepikojad on räpased – täis tuvikakat, konisid ja kõike muud. Samuti olevat tornmaja varuväljapääs prügi täis ladustatud, mistõttu tuleks tulekahju korral tal enda sõnul ilmselt aknast alla hüpata.

Aastakümneid elas näitleja jutu järgi majas viisakas seltskond, kuid uute elanikega ei leia ta kuidagi ühist keelt. «Kuuuurija» toimetusse on helistatud ja räägitud, et Metsuri väidetel pole tõepõhja all.

Ometigi kinnitab Metsuri kirjeldust naine, kes teeb Õismäel iga päev välikoristust. «Tean, millega antud proua iga päev silmitsi seisab, ja võin kinnitada, et tema sõnades ei ole terakestki valet. Minu igapäevatööks on sõita Õismäel ja koristada ja see pilt, mis avaneb mulle igal päeval, on kurb,» alustas kojamees juttu.

Tööd tehes on talle jäänud mulje, nagu paljudes Õismäe elamistes poleks prügikaste, sest ta on enda sõnul näinud, kuidas prügikotte visatakse aknast alla. «On soovitud ka korteri aknast autokasti visata prügikotte. Sellest keeldumisel aga saad pahandada. Õismäe ei ole kindlasti enam see, mis ta oli kunagi. Ringi sõites võib näha, kuidas prügikastid üle ajavad ja kuidas linnud ning oravad tekkinud olukorda ära kasutavad. Vana mööbel ja autorehvid on tavaline nähtus majade vahel. Inimesed loobivad igasugust sodi akendest alla, alustades toidust ja lõpetades mähkmetega,» rääkis naine, keda teeb see vaatepilt kurvaks.