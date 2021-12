75-aastane vanahärra: minuealised naised on kõik end käest lasknud

«Minuealised naised on nii räpased ja end käest lasknud,» alustab Ants juttu. Nimelt on ta käinud mitmel kohtingul, mille tahaks hea meelega mälust ära kustutada.

Alles hiljuti pliidi alla tuld tehes leidis ta vanast ajalehest kuulutuse, kus üks vanem proua otsis endale majakaaslast. «Teadsin, et tegu on mitu aastat vana kuulutusega, kuid proovisin siiski helistada. Lootus ei sure kunagi,» räägib Ants. Ta haaraski telefoni ja helistas kuulutuses olevale numbrile.

Talle ei meeldi enda sõnul naised, kes suitsetavad ja alkoholi tarvitavad ega kanna enda eest hoolt. «Mul võib küll algharidus olla, aga ma olen ikkagi intelligentne härra. Ma armastan puhtust ja korda, aga noh, seni pole ma ühegi väärika daami otsa sattunud,» räägib Ants ja lisab, et on üsnagi õnnetu.

Nüüd palub ta «Kuuuurija» abi, et välja selgitada, kas temavanuseid väärikaid daame veel Eestimaal on või tuleb tal leppida olukorraga ning jääda üksinda. Ants loodab siiralt, et puhtust hoidvaid ja enda eest hoolitsevaid naisi ikka on ning ta saab oma häärberisse uue perenaise.