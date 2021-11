75-aastane vanahärra: minu ealised naised on kõik end käest lasknud

«Minu ealised naised on nii räpased ja end käest lasknud,» alustab Ants kohe šokeerivalt juttu. Nimelt, on ta käinud mitmetel kohtingutel, mida ta hea meelega oma mälupildist ära kustutada tahaks.

Alles hiljuti pliidi alla tuld tehes, leidis ta vanast ajalehest kuulutuse, kuidas üks vanem proua otsib omale majakaaslast. «Teadsin, et tegu on mitu aastat vana kuulutusega, kuid proovisin siiski helistada. Lootus ei sure kunagi,» räägib ta sellest kuidas ta haaras telefoni ning helistas kuulutuses olevale numbrile.

Nüüd palub ta «Kuuuurija» abi, et välja selgitada, kas veel tema vanuseid väärikaid daame veel Eestimaal on või tuleb tal leppida olukorraga ning jääda üksinda. Ta siiralt loodab, et puhtust hoidvaid ja enda eest hoolitsevaid naisi veel on ning ta saab oma häärberisse uue perenaise.