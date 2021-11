Klient süüdistab kodumasinate halvas kvaliteedis neid remontivat ettevõtet

Arwestiga oli kliendil olnud juba kokkupuude seoses pesumasinaga, mille remondiga ei saanud firma tema sõnul hakkama. «Nende suhtumine klientidesse on väga ebameeldiv ja ooteaeg on nii pikk,» kurdab Tanja.

Pesumasin oli tema pere heaks töötanud vaid poolteist aastat, kuni tuli soetada uus, sest Arwest ei saanud väidetavalt remondiga hakkama. «Ma olen raske liikumispuudega kahe lapse ema, iga ost on mu jaoks raske. Ma olen kaotanud nüüd lausa 500 eurot,» räägib Tanja. Ta leiab, et ettevõttega tuleks tegeleda, sest tema jäi abita.

Uurisime Arwestilt, kas tõesti tuleb nende klientidel järjekorras oodata nii kaua, et targem on juba uus seade osta. Avaldame ettevõtte esindaja Arvo Merelahti täispika vastuse:

«Käsitlema ühes kuus keskmiselt 550 kodutehnika seadet, millest ~1 protsenti omanikud ei ole rahulolevad. Rahulolematuse põhjused on väga erinevad- eksib meie ettevõte, varuosade tarned viibivad, viirus ei ole meist mööda läinud, seadmete omanikud eksivad, ei võeta vaevaks kasutamisjuhendit lugeda jne.

Ooteaja pikkus sõltub samuti paljudest asjaoludest. Alustuseks, kellele milline ooteaeg on vastuvõetav? Valdav osa töid teostatakse ühe kuni kahe nädala jooksul. Tarbijakaitse kommentaarides loetakse ühte kuud mõistlikuks teenuse osutamise ajaks, koos varuosa tellimisega.

Samas on kliente, kelle jaoks on kahe päevane reageerimisaeg talumatu. Tellimuse teostamise aeg sõltub aga tööde hulgast antud ajahetkel, varuosade tarneajast, vea avaldumise perioodi pikkusest (näiteks avaldub viga üks kord nädalas), tehnilise informatsiooni olemasolust, remondijärgse testimise perioodi pikkusest (näiteks külmikud) jne. Seadmete garantiiperioodil teostatud töö eest esitame arved tootjatele ja tasuliste tööde arved esitame seadmete omanikele.

Suhtleme halvasti? On tõesti seadmete omanikke, kes pöörduvad meie poole üdini negatiivse suhtumisega, justkui teenindusettevõte on tehniliste rikete põhjustaja. Oleme selleks, et seadme tehniline rike kõrvaldada ning selleks on vajalik aru saada puuduse tekke ja tagajärje asjaoludest. Näiteks, esitame küsimusi kasutusjuhendi järgimise kohta, vee kareduse, voolukõikumiste, äravoolu ummistuste, aluspinna stabiilsuse (pesumasinad) osas, jne.. On esinenud juhtumeid, mille puhul klient peab täpsustavaid küsimusi ja lihtsaid nõuandeid ebakohasteks.»