Eesti politsei algatas menetluse, et välja selgitada kelmist libanäitleja isik

Torist pärit Teele uskus siiralt, et temaga suhtleb sotsiaalmeedias tõesti maailmakuulus Marveli filmide näitleja Tom Hiddleston. Üks hetk avastas ta, et on mehesse lausa armunud.

Teelele lubati kokku maa ja taevas. Suures usus, et õige pea abiellub ta staariga, müüs eestlanna maha kogu oma vara ning kandis raha tundmatule kontole. Väidetav staar palus kanda naisel raha oma kontole, et ta tõestaks truudust ja ustavust. Nii kinnitavat Teele, et ta pole raha peal väljas.

Lõpuks, kui Teelel polnud enam sentigi hinge taga, mõistis ta, et on sattunud suure pettuse ohvriks, ning pöördus politsei poole. «Kuuuurijale» rääkis ta, et politsei asja menetlusse ei võtnud ning ta on jäänud abita.

Tänaseks on selgunud, et asi päris nii ei ole ning politsei on siiski menetlust alustanud.

PPA pressiesindaja Kristi Raidla kinnitas meile, et menetlus käib edasi. Meile andis kommentaari ka juhtumiga tegelenud uurija Üllar Kütt: