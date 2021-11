Valga vallavalitsuse vastus seoses lasteaedade halva toiduga

Valga lasteaedu toitlustava OÜ Gurmann juht Svetlana Sopi tunnistas, et probleeme on esinenud, ent nüüdseks on olukord stabiliseerumas.

«Valga Vallavalitsuse jaoks on lastele pakutava toidu kvaliteet äärmiselt oluline, mistõttu võtame iga antud teemal laekunud märkust väga tõsiselt ning kontrollime selle tõele vastavust. Sealhulgas mõõdavad lasteaiad toidu temperatuuri, mõõtmisi on kontrollimas käinud ka Põllumajandus- ja Toiduamet. Lasteaedade töötajad märgivad igapäevaselt toidupäevikusse kõik tähelepanekud, päeviku sissekanded esitatakse toitlustajale, kes sellele peab reageerima.

Saame öelda, et pakutav toit mitte ainult ei vasta nõuetele, vaid ka meeldib lastele. Samuti ei vasta tõele väide, nagu oleks Terviseamet toitlustamise osas teinud ettekirjutuse – Terviseameti pädevusse kuulub eelharidusasutuste ehk lasteaedade toidu kontroll, ning kirjavahetus, sealhulgas ettepanekud tegevuse parandamiseks, on loomulik osa protsessist. Terviseamet leidis, et menüüs peaks olema rohkem puuvilju, samuti esines mõningaid ebakõlasid lasteaedadele ja Terviseametile esitatud menüüdes: näiteks pakuti 14. oktoobril lastele lõunaks kohupiima kamavahtu virsikukastmega, Terviseametile esitatud menüüs oli kirjas aga kohupiima kamavaht moosiga ja jogurtikaste. Toitlustaja nõustus esitatud tähelepanekutega ning lubas Terviseameti soovitused koheselt ka ellu viia.

Oleme samuti näinud sotsiaalmeedias levitatavaid pilte, kuid väga suure tõenäosusega pole seal kujutatud toit pärit meie lasteaedade menüüst – toidust on pilte teinud ka lasteaia personal ning nendel piltidel olev toit näeb välja nii korrektne kui isuäratav.

20. oktoobril teemat käsitlevale koosolekule kutsuti kõikide lasteaedade hoolekogud ehk kõikide lasteaiarühmade lastevanemaid esindama valitud lapsevanemad. Hoolekogude esindajate kutsumine lepiti ühiselt kokku 23. septembri koosolekul koos nende lapsevanematega, kes esimest korda oma rahulolematust väljendasid. Samuti oli koosolekule kutsutud lasteaiatoidu osas petitsiooni algatanud lapsevanem.

1. septembril lepingu täitmist alustanud toitlustaja möönis alguses käivitamisraskusi – ettevõte pidi kohalikust kohvikust muutuma suurtoitlustajaks, kes suudab kolm korda päevas toitlustada ligi 500 last. Seega tõi toitlustaja vajaduse korral uue toidu, hilinemise korral andis toidu aga lastele kaasa. Toitlustaja on tunnistanud puudujääke ja reageerinud kriitikale.

Mis puudutab ettevõtte maksuvõlga, siis riigihangete seaduse kohaselt ei kõrvaldata isikut menetlusest, kui ta on võla tasunud või maksuvõla ajatanud (sõltumata ajatamise pikkusest või ajatamise tagamisest). Seega ei ole ajatatud maksuvõlg seaduse kohaselt aluseks ei hankemenetlusest kõrvaldamiseks ega lepingu lõpetamiseks. Nagu näitavad avalikud allikad, oli maksuvõlg ajatatud ja vähenes juba enne hankes osalemist ja hankelepingu sõlmimist. Ettevõtte keskmise palga suuruse kujunemist tuleb küsida ettevõtjalt. Valga palgatase on kahetsusväärselt madal ka mõnedes teistes ettevõtetes, näiteks avalike allikate kohaselt on ka Valga mõistes suure ehk ligi 50 töötajaga transpordiettevõtte AS A-Karuse keskmine palk 2020. aasta kolmandal kvartalil olnud keskmiselt 365 eurot, mis õnneks 2021. aasta kolmandas kvartalis on tõusnud 715 euroni, kuid jäädes ikka näitajatelt alla teistele sama sektori ettevõtetele.

Valga vallal puudub siiski nii seaduslik õigus kui pädevus palgainfot ja maksukuulekust hinnata, maksuküsimuste osas teeb järelevalvet Maksu- ja Tolliamet.

Suurimaks murekohaks vaatlusaluse hanke puhul oli tegelikkuses tõsiasi, et aprilli lõpus umbusaldatud Ester Karuse vallavalitsus oleks pidanud riigihanke üles panema selle aasta jaanuaris – nii oleks hanke võitnud ettevõtja praeguse napi kahe nädala asemel saanud ettevalmistusi teha paar kuud. Vallavolikogu hariduskomisjoni liikmed kinnitavad, et nemad juhtisid hanke väljakuulutamise vajadusele vallavalitsuse tähelepanu juba 2020. aasta septembrikuus. Arusaam, nagu oleks vallavalitsuse struktuuri muutnud vallavolikogu otsus mõjutanud hanke ettevalmistamist, on väär – koondatud jurist ei täitnud oma teenistusülesandeid tegelikult 2021. aastal kuude kaupa ja ka tõendeid, et ta oleks antud hanke ettevalmistamisega tegelenud, vallavalitsusel ei ole.

Lasteaedade teenindamine on väärikas ja pingutust nõudev väljakutse, kus eksimusi andeks ei anta. Lisaks oleks õigeaegselt ettevalmistatud ja avaldatud riigihange ehk tõstnud ka lepingu enda atraktiivsust ja toonud seeläbi konkursile ka teisi ettevõtjaid. Sealhulgas tasub mainida, et näiteks eelmine linna lasteaedade toitlustaja uuel konkursil ei osalenud, lõpetades teenuse osutamise 31. augustil. Vastavalt hanke tingimustele pidi iga pakkuja arvestama, et septembris tuleb lasteaedade toit neil valmistada asendusköögis, sest septembris toimub toitlustamiseks kavandatud köögis põhjalik remont.

Oktoobri algusest saab Gurmann OÜ tegutseda värskelt remonditud suuremates köögi ruumides ühes lasteaias, mistõttu vähenes ka surve transpordikorraldusele ja termokastide kasutamisele. Tunnistame, et hankega viivitamine tõi ebameeldivusi nii lastele, lasteaedadele ja lapsevanematele kui hanke võitnud toitlustajale. Vabandame eelmise vallavalitsuse tegematajätmiste pärast, sest inimese jaoks peab valla tegevus olema jätkusuutlik mistahes vallajuhtide juhtimise all.»