Valga aasta isa nominent on kriminaalkorras karistatud ja ohvri lähedased on hämmingus

Möödunud nädala reedel kuulutati välja Valga aasta isa, kelleks sai 71-aastane Ülo Kaart. Tähelepanuväärne on aga kogu loos see, et teiseks aasta isa nominendiks valiti valimiskomisjoni poolt ka Erki Saag, kes 2017. aasta suvel lõi surnuks 48- aastase mehe ja viibib hetkel vabaduses tingimisi.