Haapsalu koletise Otškalenko vabanemise vastu koguti 3068 allkirja

Tol ajal surma mõistetud Otškalenko karistus muudeti seadusemuudatuse tõttu eluaegseks vangistuseks ja nüüd on ta vabakäiguvang. Vanglasüsteem on lausa nii humaanne, et Läänemaa kardetuim mees on saanud käia juba mitu korda Haapsalus lähedastel külas, sõites sinna liinibussiga.