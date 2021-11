Klient kardab, et Elektrumi saatmata arvete tõttu tuleb tal hiljem korraga välja käia suurem summa

«Ma pean vallale iga kuu saatma elektriarve edasi ja siis nad maksavad selle ära,» rääkis Reet. Vaatamata sellele, et naine saab pidevalt igakülgset abi, on tal hetkel hirm jääda suure võlakoorma alla.

Nimelt pole naisele elektrit pakkuv ettevõte Elektrum mitu kuud elektriarveid saatnud ning naine kardab, et suur arve saadetakse hiljem tagantjärele. «Ma ju olen elektrit tarbinud. Külmik, televiisor ja veekeetja on pidevas kasutuses. Kardan, et vald ei maksa tagantjärele mul arvet, kui see nüüd hiljem korraga tuleb!» on ta suures mures.