Kulleritel oli kiirtestide toimetamine koolidesse telefoninumbrite puudumise tõttu raskendatud

Möödunud nädala laupäevaks tuli kõikidesse koolidesse tarnida kiirtestid, et tuvastada õpilaste seas koroonaviirusega nakatunud. Pakkide kohaletoimetamise eest vastutas Omniva, kuid ette tuli ka mõningaid viperusi.

Üks anonüümsust palunud Omniva töötaja rääkis «Kuuuurijale», et neile olid antud mingil põhjusel koolidirektorite kabinettide telefoninumbrid, millele nädalavahetusel keegi ei vastanud.

«Oligi juba tunne, et pakid jäävadki kohale toimetamata,» rääkis murelik kuller, kes lootis, et lapsed saavad ikka õigel ajal testitud ja õpingutega jätkata.

Kuller rääkis veel, kuidas tal tuli kasutada oma tutvusi, et leida koolis töötava inimese kontakt, kellele saaks siiski paki üle anda. «Ikka tükk tegemist oli mul pakkide toimetamisel. Üks kooliõpetaja veel imestas, et kuidas meil küll direktori kabineti number pakil on, sest ta olevat ise isiklikult oma mobiilinumbri sinna lisanud,» selgitas ta segast olukorda.