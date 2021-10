Haapsalu kardetuima mehe Vassili Otškalenko vabanemise vastu on alustatud allkirjade kogumist

Haapsalu ja seda ümbritsevate asulate elanikud on hirmul, kuna 1990ndatel väikeseid tüdrukuid vägistanud ja tapnud Vassili Otškalenko on vabakäiguvang, kes juba aegajalt külastab Haapsalu külje all asuvat Panga küla.

Selles külas asub ja tegutseb hetkel 128 õpilasega Ridala põhikool, kelle vanemad on ilmselgelt murest murtud ja paanikas. Lisaks oma kasuisa külastamisele sealses väikeasulas, liigub ta ringi ka Haapsalu linnas, kus ligikaudu 30. aastat tagasi ta samuti oma kuritegusid toime viis.

Sellest kõigest räägib täpsemalt aga esmaspäeval 1. novembril eetrisse minev «Kuuuurija» saade.

Vaid «Kuuuurija» saate peale lootma inimesed jäänud ei ole ning proovivad ka omalt poolt midagi ära teha, alustades allkirjade kogumist läbi petitsioon.ee keskkonna ning saadavad selle otse Harju Maakohtule.

Petitsioonile on tänase seisuga oma allkirja andnud 1866 inimest ning petitsiooni lõppemiseni on jäänud vaid kaheksa päeva. Kuigi pöördumises on kirjas, et tegemist on Haapsalu ringkonna inimeste murega, on oodatud ka kaugemate piirkondade inimeste allkirjad, sest Eesti on väike ning ohtlik mees võib pöördujate arvates valida omale ohvreid ka mujalt.

«Iga inimese allkiri loeb ja annab väga palju juurde,» loodab Ender, et inimesed mõistavad asja tõsidust.

«Tingimisi ennetähtaegse vabanemise korral asuks ta uuesti elama Haapsalu, nii öelda «oma endistele jahimaadele.» See võimalus tekitab meis tõsist hirmu nii enda, oma laste, kui ka oma lähedaste ja tuttavate turvalisuse pärast,» kirjutab petitsooni algataja Reelika Ender pöördumises.

Reelika Ender on endise politseiniku Marko Enderi abikaasa, kes 1990ndatel tegeles samuti Otškalenko juhtumiga ning on lausa oma silmaga näinud väikeste tüdrukute surnukehasid, kelle Otškalenko oli eelnevalt vägistanud ja siis hiljem tapnud.

Riigikohus on 05.11.2019 koostatud kohtumääruses nr 1-15-400 üheksandas punktis selgitanud, et eluaegset vangistust kandva kinnipeetava tingimisi ennetähtaegse vabastamise materiaalsed eeldused ei erine tähtajalist vangistust kandva isiku omadest.

Samuti on seal kirjas ka see, et eluaegset vangistust kandva kinnipeetava ennetähtaegseks vabastamiseks tuleb teha retsidiivsusriski kontroll ehk anda hinnang, kas isikul on soodumus uusi kuritegusid toime panna.