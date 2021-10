Katrin Lustil õnnestus kohtuda väikeseid tüdrukuid vägistanud ja tapnud Vassili Otškalenkoga

See 30 aastat vana lugu võiks olla süngetest asjaoludest hoolimata unustuste hõlma vajunud, kuid tänu Tallinna vangla otsusele on Haapsalu Vassili Otškalenko pärast taas hirmu ja paanikaga täitunud.

Saates räägivad endised politseinikud Arnold Juhans ja Marko Ender üksikasjalikult mitme tüdruku vägistamisjuhtumist ja nende laipade leidmisest. Nad sõnavad, et selliste kuritegude taga olev Otškalenko ei tohiks ealeski vabadusse sattuda.

Juba 1990ndatel soovisid Haapsalu elanikud anda endast kõik, et sellist meest enam poleks, ja olid valmis Otškalenko lausa oma kätega tapma. Politseil oli tükk tegemist, et ära hoida kohalike omakohut ning kurjategija elusa ja tervena trellide taha saata.

Läänemaa elanikud said kergemalt hingata, kui Otškalenkole määrati omal ajal surmanuhtlus, mis muudeti hiljem uute seaduste tõttu eluaegseks vanglakaristuseks. Südamerahu jagus vaid kuni 2019. aastani ning juba selle aasta detsembris toimub istung, kus arutatakse Otškalenko vabadusse laskmise võimalust.

Tänaseks on see koletuid tegusid teinud mees vabakäiguvang, kes on mitu korda külastanud ka oma kasuisa Läänemaal Panga külas. Selle vahetus läheduses asub muide ka Ridala põhikool.