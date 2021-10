Kohtunik läks appi «Kuuuurija» saates nähtud kodutule mehele

Esmaspäeval eetris olnud saates lubas Haapsalu linnapea Urmas Sukles vana ja väeti mehe olukorraga lageda taeva all tegeleda, aga tundub et linnapeast kiiremini suutis mehele appi minna hoopis Tartu Maakohtu kohtunik, kes vaatas saadet ning otsustas juhtumisse ise sekkuda.

Kohtunik kontrollis, kas juba kaheksa aastat õues elanud mehe osas on alustatud eestkoste määramise menetlust ja kui selgus, et seda pole teinud ei mehe elukohajärgne kohalik omavalitsus ega ka tema lähedased, haaras ta ise olukorral ohjad. Ta alustas eestkoste määramiseks menetluse ja kuna Juhannes elab Haapsalus, siis edastas ta täna (29.10.2021) vastava kohtumääruse menetlemiseks Pärnu Maakohtule ehk antud kaasust asub menetlema Pärnu Maakohtu alla kuuluv Haapsalu kohtumaja.

«Ma vaatan sügisõhtuti televiisorit ja nägin seda saadet. On õõvastav vaadata, et üks inimene peab prügihunnikus elama koos näriliste ja teiste satikatega. Seadus ütleb seda, et abivajavast isikust tuleb teatada kohalikule omavalitsusele või otse kohtule ning seda ma tegingi!» rääkis Tartu Maakohtu kohtunik «Kuuuurijale,» kuidas ta ei olnud saates nähtud olukorraga rahul.

Roheline vihmaveetünn, kus Juhannes kümbles, ei tohiks kohtunik Miilaste sõnul kindlasti olla 21. sajandil kellegi jaoks «normaalne» elutingimus. Palju reisinud mees rõhutab, et Eestis on teiste riikidega võrreldes elatustase väga kõrge, kuid siiski ei tohiks ära unustada neid, kes abi vajavad.

Selleks, et Juhannest aidata, tuli kohtunik Miilastel võtta ühendust Haapsalu linnavalitsusega, et teada saada Juhannese täisnimi, mille aluselt eeskoste määramise menetlust alustada. Haapsalu aselinnapealt Innar Mäesalult ta selle oligi saanud.

Kohturegistrist ei leidnud Miilaste aga mitte ühtegi dokumenti selle kohta, et keegi oleks eelnevalt Juhannesele püüdnud eeskostet määrata. «Selgitasin talle, et pean menetluse algatama, sest minu sisetunne ütleb seda. Ega nemad mind keelata ei saa, iseasi on nüüd see, kes ta eestkostjaks hakkab. Seda otsustab siiski kohus,» selgitas kohtunik.

Vesteldes kohtunik Andrus Miilastega, selgus ka tõsiasi, et just tänu temale leidis lahenduse ka «Kuuuurijas» näidatud koopamehe lugu, mis oli eetris aasta tagasi novembris. Tuli välja, et Miilaste alustas ka koopamehe heaks eeskoste määramise menetluse, tänu millele elab vanahärra täna soojas ja puhtas toas, mitte sotsiaaltöötajate toodud põhuhunnikus.

President Lennart Meri määras Andrus Miilaste kohtunikuks 1993. aastal ja 2017. aastal andis president Kersti Kaljulaid talle Valgetähe teenetemärgi. Põhiliselt tegeleb kohtunik Miilaste hooldusõigusvaidlustega ning perekonnaõigusega laiemalt.

Kui Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles Katrin Lustile, et Juhannese olukorda on tal linnaisana võimatu sekkuda, siis kohtunik Miilaste on selles osas täiesti erimeelt ja saatis meile ka seaduse, mille alusel ta Juhannese olukorda sekkus. Samadel alustel oleks saanud Juhanesse ellu sekkuda ka Haapsalu linnavalitsus, eesotsas härra Suklesega.